اخبار الرياضه

الزمالك يجهز أتوبيس مكشوف للاعبين فى حال الفوز بالكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - جهز مجلس إدارة نادي الزمالك أتوبيسا مكشوفا لحمل لاعبى الفريق الأول لكرة القدم إلى النادى فى حال الفوز بلقب كأس الكونفدرالية. 

ويلتقى الفريق مع نهضة بركان المغربي في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهره الدولي فى إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية وانتهى لقاء الذهاب بفوز المنافس بهدفين لهدف ويحتاج الأبيض إلى الفوز بهدف نظيف للتتويج باللقب. 

وتوافدت الجماهير باعداد كبيره إلى استاد القاهره لمؤازرة الفريق حيث من المتوقع وصول العدد إلى ٦٠ ألف مشجع. 

ويلقى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني المحاضره الأخيره بفندق الإقامه بعدها يعلن التشكيل الأساسي الذى سيخوض به اللقاء. 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا