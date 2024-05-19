الزمالك يجهز أتوبيس مكشوف للاعبين فى حال الفوز بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - جهز مجلس إدارة نادي الزمالك أتوبيسا مكشوفا لحمل لاعبى الفريق الأول لكرة القدم إلى النادى فى حال الفوز بلقب كأس الكونفدرالية.

ويلتقى الفريق مع نهضة بركان المغربي في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهره الدولي فى إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية وانتهى لقاء الذهاب بفوز المنافس بهدفين لهدف ويحتاج الأبيض إلى الفوز بهدف نظيف للتتويج باللقب.

وتوافدت الجماهير باعداد كبيره إلى استاد القاهره لمؤازرة الفريق حيث من المتوقع وصول العدد إلى ٦٠ ألف مشجع.

ويلقى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني المحاضره الأخيره بفندق الإقامه بعدها يعلن التشكيل الأساسي الذى سيخوض به اللقاء.