اخبار الرياضه

شاهد.. جماهير الزمالك تدعم الأبيض قبل ساعات من نهائي الكونفدرالية (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت جماهير الزمالك على دعم الأبيض قبل ساعات قليلة من مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي على ستاد القاهرة الدولي.

وشهد استاد القاهرة توافد جماهير الزمالك إلى المدرجات،  من أجل مؤازرة الأبيض قبل نهائي الكونفدرالية، من أجل حلم التتويج بالبطولة للمرة الثانية.

b70c0a4f26.jpg

 

606310e287.jpg
c85974ed8c.jpg
b1090011b4.jpg
23e6270800.jpg


وكان وليد عبدالوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة أكد أن الستاد جاهز لاستقبال نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، والتي تبلغ سعته 72 ألف مقعد.


وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف لحصد اللقب للمره الثانيه بعد فوزه بالكأس موسم ٢٠١٩ على نفس الفريق نهضة البركان، باستاد الجيش ببرج العرب. 
 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا