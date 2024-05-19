شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي يدعم دفاع المصري أمام إنبي وعودة زدام للهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي المصري خدمات مدافعه باهر المحمدي، وكذلك التونسي معتز زدام، فى اللقاء المقبل أمام إنبي، بعد انتهاء إيقافهما لمباراة واحدة بسبب الطرد وتراكم الإنذارات، ومن المقرر أن تشهد المباراة المقبلة تغييرات فنية فى تشكيل الفريق.

ويستعد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري، والتي تجمعه بإنبي، والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر غد، الاثنين، باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تشهد المباراة المقبلة غياب الحارس محمود جاد عن صفوف الفريق بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة البنك الأهلي الماضية التى انتهت بهزيمة المصري بخمسة أهداف لهدفين.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.