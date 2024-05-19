شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن صعود منصة التتويج الليلة أمام نهضة بركان بعد غياب 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية باستاد القاهرة الدولى.

ويطمح الزمالك للظفر باللقب الأفريقي، والعودة مجدداً لاعتناق الألقاب القارية بعد غياب خمس سنوات، حينما فاز الفريق الأبيض على الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وتوج بلقب السوبر الأفريقي، عقب فوزه بالكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي فى نسخة 2019.

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية في غانا ليتأهل لنهائى البطولة ويخسر ذهاباً بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان المغربى.