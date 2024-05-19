شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح السيف يحقق فضية الفرق فى كأس العالم بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لسلاح السيف رجال الميدالية الفضية فى منافسات الفرق ببطولة كأس العالم، المقامة حاليا فى مدينة مدريد بإسبانيا. وخسر منتخب مصر في المباراة النهائية أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 45-37 ليحصد المركز الثاني والميدالية الفضية.



بدأ مشوار منتخب مصر لسلاح السيف بفوز على منتخب كندا بنتيجة 45/36 في ثمن النهائي، قبل أن يواصل تألقه ويفوز على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 45/32 في ربع النهائي، ثم الفوز على منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي بنتيجة 45-40.

ويتكون منتخب مصر لسلاح السيف كل من، زياد السيسى، محمد عامر، ادهم معتز، ياسين خضر، تحت قيادة فينسيت انيستيت.