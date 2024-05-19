ماكس فيرستابين يفوز بجائزة ايمولا الكبرى للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - توج الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول بالمركز الأول في جائزة ايمولا الكبرى للفورميلا وان بعد سباق جاء مثيرا في مراحله الأخيرة.

هذا هو الفوز الخامس لماكس فيرستابين في سباقات بطولة العالم للفورميلا وان لهذا العام من أصل سبع سباقات أقيمت حتى الان حيث تفوق فيرستابين على سائق مكلارين لاندو نوريس الذي جاء ثانيا و شارل ليكلير سائق فيراري الذي حل ثالثا في نهاية السياق .

جاء سباق ايمولا تقليديا إلى حد بعيد ولم يشهد الكثير من الاثارة الا في المراحل الأخيرة من السباق عندما نجح لاندو نوريس في ضغط الفارق الكبير مع ماكس فيرستابين وجاءت اللفات الثلاث الأخيرة في منتهى الاثارة بين السائقين الا ان ماكس فيرستابين نجح في الحفاظ على مركزه الأول بأقتدار .

صراع المراكز من الرابع إلى العاشر لم يشهد مفاجأت صارمة حيث حصل سائق مكلارين أوسكار بياستري على المركز الرابع متقدما على كارلوس ساينز سائق فيراري صاخب المركز الخامس بينما جاء سائقي مرسيدس لويس هاميلتون و جورج راسل في المركزين السادس والسابع بينما حسن سائق ريد بول سيرجيو بيريز من مركزه الذي بدأ السباق حيث أنهى السباق في المركز الثامن .

يذكر ان سائق مرسيدس جورج راسل حصل على جائزة اسرع لفة وحصل على نقطة اضافية تضاف إلى رصيده في ترتيب بطولة العالم للسائقين .