شيكابالا والونش يفاجئان لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

فاجأ الثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد فريق الزمالك، والمدافع محمود حمدي ” الونش” لاعبي الأبيض قبل مباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره نهضة بركان مساء اليوم الأحد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي.

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وحرص شيكابالا والونش على التواجد في ستاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين في مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وحرص ” شيكابالا” و ” الونش”على التواجد مبكراً في غرفة ملابس الزمالك قبل وصول الفريق من أجل مساندة زملائهما والجهاز الفني في المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبد الله “نيمار” – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر – إبراهيما نداي – يوسف أوباما – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.