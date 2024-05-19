فيل فودين يسجل رقمًا مميزًا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حقق لاعب مانشستر ستيي، فيل فودين، رقمًا مميزًا مع فريقه، بعدما ثنائيتة أمام وست هام، في المباراة المقامة بينهما حاليا، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي، نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

وتمكن فودين من تسجيل أول أهداف فريقه في الدقيقة 2، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

وحسبما أفادت شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن فيل فودين، تمكن من تسجيل 6 أهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ أكبر عدد من لاعبي السيتي في موسم واحد بالمسابقة.

وأضاف فودين الهدف الثاني في الدقيقة 18، بعد تسديدة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى.

اقرأ أيضًا: رقم قياسي ينتظر صلاح في مباراة ولفرهامبتون اليوم بالدوري الإنجليزي

https://x.com/OptaJoe/status/1792210894229053845

تشكيل مانشستر سيتي ضد وست هام

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: جفارديول، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل وواكر.

وسط الملعب: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

في الهجوم: جيرمي دوكو، فيل فودين، إيرلينج هالاند.