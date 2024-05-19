من يحسم اللقب؟.. سيتي 2 - 1 وست هام.. ارسنال 1 - 1 إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لمباراتي مانشستر سيتي ونظيره وست هام وأرسنال ونظيره إيفرتون عند السادسة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 34 ـ الأخيرة ـ

مانشستر سيتي 3 - 1 وست هام

وقص فودين شريط التسجيل سريعاً لمانشستر سيتي بعد مرور دقيقتين بهدف في مرمى وست هام.

وعزز فودين تقدم فريقه مانشستر سيتي بهدف ثانِ بالدقيقة 18.

وقلص محمد قندوس النتيجة بهدف سجله لفريقه وست هام بالدقيقة 42.

وسجل مانشستر سيتي الهدف الثالث بالدقيقة 59 عن طريق لاعبه رودريجو هيرنانديز.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتب برصيد 88 نقطة فيما يحتل فريق وست هام المركز التاسع برصيد 52 نقطة.

ارسنال 1 - 1 إيفرتون



وقص إيفرتون التسجيل بعد مرور 40 دقيقة عن طريق لاعبه إدريسا جاي.

وتعادل أرسنال سريعاً بهدف سجله لاعبه تومياسو بالدقيقة 43.

ويحتل أرسنال قبل المباراة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 86 نقطة في حين يحتل فريق إيفرتون المركز 15 برصيد 42 نقطة.

ملخص أبرز أحداث المباراتين: