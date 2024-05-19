شيكابالا والونش يدعمان الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد خيري:

حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد فريق الزمالك ومحمود حمدي " الونش" مدافع الفريق على التواجد باستاد القاهرة الدولي؛ لمؤازرة الفريق في مباراة نهضة بركان.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان عند الثامنة من مساء اليوم الأحد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية بعهدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف.

وحرص " شيكابالا" و " الونش"على التواجد مبكراً في غرفة ملابس الزمالك قبل وصول الفريق لمساندة زملائهما والجهاز الفني في المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

ويغيب شيكابالا عن المباراة للإصابة فيما يغيب الونش عن اللقاء لتأهيله بعد خضوعه لعملية بالرباط الصليبي.

اقرأ أيضاً:

حال الفوز أو الهزيمة.. ما هي العوائد المالية للزمالك في نهائي الكونفدرالية؟

صراع الأرقام يميل للأحمر.. كيف علقت الصحف التونسية على تعادل الترجي مع الأهلي؟ (صور)