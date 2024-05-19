"حافلة مكشوفة".. تجهيزات الزمالك للاحتفال بالكونفدرالية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بتجهيز حافلة مكشوفة، للاحتفال بلاعبي الفريق حال التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت الحافلة المكشوفة التي احضرها مجلس إدارة نادي الزمالك للاعبين، منذ قليل إلى ستاد القاهرة الدولي.

وكان فريق نهضة بركان تمكن من تحقيق الفوز على حساب الفارس الأبيض، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، يوم الأحد الماضي على الملعب "البلدي ببركان".

"بهذه القيمة".. مكافأة تاريخية تنتظر لاعبي الزمالك حال التتويج بالكونفدرالية

"هل ينضم جوميز للقائمة الذهبية؟".. 10 مدربين حققوا ألقاب دولية مع الزمالك