"لدعم الفريق".. جماهير الزمالك تملأ مدرجات ستاد القاهرة قبل انطلاق نهائى الكونفدرالية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ملأت جماهير نادي الزمالك مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، قبل دقائق من انطلاق مباراة الفارس الأبيض ضد نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك تلقى الهزيمة، في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي، على الملعب "البلدي ببركان".