شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين على أبواب التتويج الثانى بالكونفدرالية مع الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرار سيناريو عام 2019 هو الهدف الذي يسعى نادي الزمالك لتحقيقه عندما يواجه فريق نهضة بركان المغربي فى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ويمتلك الزمالك فى قائمته هذا الموسم 4 لاعبين شاركوا فى موسم 2018-2019 وفى رحلة التتويج بكأس الكونفدرالية، ويمكنهم تكرار الإنجاز حينما يواجه الفارس الأبيض نظيره نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية بالنسخة الحالية وهم كالتالي:-

محمود علاء مدافع الزمالك شارك المدافع فى جميع مباريات الزمالك بالكونفدرالية، باستثناء مواجهتي بترو أتلتيكو الأنجولي فى دور المجموعات، وسجل هدفين، أهمهما في إياب نهائي 2019 من علامة الجزاء ولكنه يغيب عن مباراة الاياب الليلة لأسباب فنية.

فيما يعانى محمود الونش مدافع الزمالك من إصابة فى الرباط الصليبي، لكنه كان جزءًا رئيسيًا من المجموعة التي كسبت لقب 2019، مشاركًا في 11 مباراة، من بينها إياب النهائي في استاد القاهرة ويغيب عن لقاء الليلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

بينما لم يكن أحمد زيزو، الذي بات أبرز نجوم الزمالك فى السنوات الماضية، أساسيًا باستمرار فى فريق 2019، لكنه شارك أمام نهضة بركان ذهابًا وإيابًا، بواقع 88 دقيقة في المباراتين ويعد الورقة الرابحة فى النسخة الحالية للكونفدرالية.

وفى المقابل لعب يوسف أوباما نجم الزمالك كل المباريات باستثناء لقاء القطن في ذهاب الدور التمهيدي، كما سجل 3 أهداف، أبرزها في شباك بترو أتلتيكو الأنجولي، عندما كان موقف الزمالك من عبور المجموعات معقدًا.