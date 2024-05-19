شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا والونش يدعمان الزمالك من مدرجات استاد القاهرة فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومحمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، على التواجد باستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الفريق في مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر له الثامنة مساء اليوم الأحد.

وحرص " شيكابالا" و"الونش"على التواجد مبكراً في غرفة ملابس الزمالك قبل وصول الفريق من أجل مساندة زملائهما والجهاز الفني في المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.