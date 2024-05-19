شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى ونداى فى هجوم الزمالك أمام نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة نهضة بركان المغربى، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها بعد قليل باستاد القاهرة الدولى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.