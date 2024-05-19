شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيس الزمالك المكشوف يجوب الشوارع قبل نهائي الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أتوبيس الزمالك المكشوف يجوب شوارع القاهرة قبل خوض مباراة نهضة بركان المغربي، والتي تجمعهما فى الثامنة مساء اليوم فى إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، تمهيدا للاحتفال باللقب الإفريقي حال فوز الفريق الأبيض وتتويجه باللقب القاري.

وظهر اتوبيس الزمالك المكشوف ممهورا بالأبطال تمهيدا لتتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية واستقلال اللاعبين الأتوبيس للاحتفال حال حسم اللقب القاري.

ويطمح الزمالك للظفر باللقب الأفريقي، والعودة مجدداً لاعتناق الألقاب القارية بعد غياب خمس سنوات، حينما فاز الفريق الأبيض على الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وتوج بلقب السوبر الأفريقي، عقب فوزه بالكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي فى نسخة 2019.

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية في غانا ليتأهل لنهائى البطولة ويخسر ذهاباً بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان المغربى.



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اتوبيس الزمالك المكشوف