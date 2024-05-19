شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية باستاد القاهرة الدولى.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، ويتكون من:

- حكم ساحة: السنغالي عيسى سي

- حكم مساعد: جابريل كامارا

- حكم مساعد: نوحا بانجورا

- حكم رابع: عمر عبد القاد

- حكم فيديو: الجابوني بيير أتشو

- حكم فيديو مساعد: الموريتانية ماريا ريفي

- حكم فيديو مساعد: التونسي خليل حساني

1_ أدار عيسى سي للزمالك هذا الموسم مباراة واحدة انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام ساجرادا فى دور المجموعات.

2_بينما سبق وأدار 4 مباريات لنهضة بركان بشكل عام، وفاز الفريق المغربي مرتين وتعادل مرة وخسر أخرى.

3_كان عيسى سي حكما لمواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا العام الماضي وانتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف دون مقابل.