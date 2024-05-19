زيادة بطولات الفئات السنية الموسم المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم روزنامة المسابقات الكروية، التي يندرج تنظيمها تحت مظلة الاتحاد السعودي للموسم الرياضي المقبل 2024 ـ 2025.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتمد الهيكلة الجديدة للمسابقات السعودية، ابتداء من الموسم الرياضي المقبل، خلال الاجتماع الدوري الرابع الذي أقيم بتاريخ 20 يونيو 2023، إذ تم رفع عدد مسابقات الفئات السنية من 36 إلى 64 مسابقة، بينها 52 بطولة مناطقية للفئات السنية، لأعمار تحت 14 و13 و12 و11 عاما.

وتم استحداث مسابقات للفئات العمرية 18 و16 و15 عاما، في 3 درجات (ممتاز، أولى، ثانية).

فيما تم استحداث بطولات للمناطق للفئات العمرية 14 و13 و12 و11 عاما.

وجاءت زيادة بطولات الفئات السنية ضمن مسار المسابقات في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها 2021، وذلك بهدف تعزيز انتشار المسابقات التنافسية، وضمان مشاركة مختلف الفئات العمرية.