زيادة بطولات الفئات السنية الموسم المقبل

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وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتمد الهيكلة الجديدة للمسابقات السعودية، ابتداء من الموسم الرياضي المقبل، خلال الاجتماع الدوري الرابع الذي أقيم بتاريخ 20 يونيو 2023، إذ تم رفع عدد مسابقات الفئات السنية من 36 إلى 64 مسابقة، بينها 52 بطولة مناطقية للفئات السنية، لأعمار تحت 14 و13 و12 و11 عاما.
وتم استحداث مسابقات للفئات العمرية 18 و16 و15 عاما، في 3 درجات (ممتاز، أولى، ثانية).
فيما تم استحداث بطولات للمناطق للفئات العمرية 14 و13 و12 و11 عاما.
وجاءت زيادة بطولات الفئات السنية ضمن مسار المسابقات في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها 2021، وذلك بهدف تعزيز انتشار المسابقات التنافسية، وضمان مشاركة مختلف الفئات العمرية.
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