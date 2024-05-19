شكرا لقرائتكم خبر 6 فرق مهددة بالهبوط.. والبطل يرفض الخسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جاءت نتائج الجولة الـ32 من منافسات دوري روشن السعودي بطريقة مثيرة، حيث انتهت أغلب مبارياتها بالتعادل، وإذا تنقلنا بين نتائج وأحداث الجولة ولقاءتها نجد أفراحا بالانتصار في الرمق الأخير، وفي ذات التوقيت جاءت أهداف عكرت مزاج بعض الفرق وتحولت لقلق من نتائج الجولتين المقبلتين اللتين قد تؤديان للهبوط.

ودخلت 6 فرق حسابات معقدة بعد نتائج الجولة الماضية وبات الهبوط يخيم عليها وهي: أبها والأخدود والطائي والرياض، فيما يحتاج الوحدة والرائد لنقطة واحدة للبقاء ضمن أندية روشن الموسم المقبل.

رفض الخسارة

ومن بين المواجهات كانت قمة الجولة ديربي الرياض، والذي رفض الهلال الخسارة فيها أمام النصر وأحرز ميتروفيتش التعادل من علامة الجزاء عند الدقيقة 90+10 آخر دقيقة في المباراة، في حين أعلن الأهلي من جدة وصوله لبطولة النخبة الآسيوية بعد انتصاره الكبير أمام أبها، بخماسية.

كما انتهت خمس مواجهات من أصل 9 بالتعادل بنتيجة 1-1، فيما انتهت باقي المباريات الأربع بفوز أحد الطرفين.

صراع الهبوط

اشتد الصراع في قاع الترتيب على النجاة من الهبوط وتجنب مرافقة الحزم الذي سجل نفسه أول المغادرين هذا الموسم، ورغم أنه غادر رسميا إلا أنه هذه الجولة حرم الرياض أحد المنافسين على البقاء من ثلاث نقاط ثمينة لأبناء العاصمة عندما عادل الحزم في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

ومع بقاء جولتين من نهاية الدوري تتنافس أربعة فرق على البقاء، وكان المحظوظ من بينهم في الجولة الماضية الطائي الذي سجل انتصارا مهما على أرضه أمام الفتح بينما تعثر بقية منافسيه بالخسارة أو التعادل مما جعله يصل للنقطة 31 متساويا مع الرياض الذي تعادل مع الحزم، وبنفس النتيجة عاد الأخدود من الدمام بنقطة أمام الاتفاق ليصل للنقطة 29 والذي توقف عندها رابع الفرق أبها بعد خسارته من الأهلي.

وفي ذات السياق سجل الرائد انتصارا هاما أمام الوحدة ليرفع رصيده إلى 35 نقطة متساويا مع الوحدة ويحتاج كلا الفريقين نقطة للبقاء رسميا على الرغم من ضمان الفريقين البقاء بشكل كبير.

وتصطدم في الجولتين المقبلتين الأندية المهددة بالكبار، حيث يواجه الوحدة والطائي بطل الدوري الهلال والذي يهدف لتحقيق اللقب بدون خسارة فيما الرياض يلتقي النصر الوصيف مما يجعل مهمته صعبة.

فيما تبدو مهمة أبها سهلة حيث يواجه الخليج في المحالة وبعدها يلتقي الحزم.

استمرار التعثر

واصل الاتحاد سلسة تعثراته في الجولات الأخيرة بعد تعادله أمام الخليج خارج أرضه ليصل للجولة الرابعة على التوالي بلا تسجيل أي انتصار مما جعله يفقد المنافسة على المركز الثالث المؤهل لبطولة النخبة الآسيوية وصعب مهمته في الحصول على المركز الرابع الذي أصبح يبتعد عنه بأربع نقاط لصالح التعاون.

شهدت الجولة أيضا تعثرا جديدا للشباب بالخسارة أمام التعاون وهي الخسارة الثانية على التوالي بعد لقاء الأهلي في الجولة الماضية.

نقاط من الجولة الـ32:

حافظ الهلال على سجله خاليا من الخسائر بعد تعادله في آخر الدقائق أمام النصر.

ضمن الأهلي التأهل لبطولة النخبة الآسيوية بعد حسمه المركز الثالث رسميا بالفوز أمام أبها.

حضر التعادل في 5 مواجهات في هذه الجولة انتهت كلها بالنتيجة ذاتها 1-1 .

سجل الطائي فوزا مهما على أرضه أمام الفتح في رحلة النجاة من الهبوط.

استمرار تعثر الاتحاد الذي وصل للجولة الرابعة على التوالي بدون انتصار.

اقترب التعاون خطوة من حسم المركز الرابع المؤهل آسيويا.

6 أندية تتنافس على مقعدين للبقاء، قبل جولتين من النهاية.

نتائج لقاءات الجولة الـ32:

الطائي 3-1 الفتح

الوحدة 0-1 الرائد

الخليج 1-1 الاتحاد

ضمك 1-1 الفيحاء

الاتفاق 1-1 الأخدود

النصر 1-1 الهلال

التعاون 1-0 الشباب

الحزم 1-1 الرياض

الأهلي 5-1 أبها

مباريات الجولة 33 للأندية المهددة بالهبوط:

الرائد

الأهلي

أبها

الخليج

الأخدود

الوحدة

الرياض

النصر

الهلال

الطائي

الجولة الأخيرة:

الحزم

أبها

الطائي

الأخدود

الخليج

الرياض

ضمك

الرائد

الوحدة

الهلال

نسبة الهبوط المتوقعة للفرق: