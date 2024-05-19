نجوم أرسنال يسيطرون على التشكيلة الأفضل في البريميرليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الدوري الإنجليزي مواجهات شرسة طيلة الموسم، وفيما تصدر أرسنال في عدة جولات دخل ليفربول على الخط وتربع على عرش البريميرليج جولات أخرى لكن عاد مانشستر سيتي وانتزع الصدارة بعد خروجه من دوري الأبطال، والحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

ولكن بعيدا عن كل ذلك، يجب الالتفات إلى أفضل اللاعبين في النسخة الحالية من المسابقة، والتي شهدت تواجد بعض الوجوه الجديدة وغياب سون هيونج مين ومحمد صلاح، بالإضافة لاختفاء مركزين من التشكيل المثالي، لعدم تألق أي لاعب بصورة مبهرة على مدار الموسم بأكمله في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

موقع جول العالمي اختار أفضل 11 لاعبا في البريميرليج لموسم 2023/2024.

إرلينج هالاند

ربما لم نشاهد النسخة الأفضل من النرويجي هذا الموسم، ولكن كيف يمكننا تجاهله وهو هداف الدوري الإنجليزي بـ27 هدفا في 30 مباراة؟

هالاند أنقذ سيتي في بعض اللحظات مثل فودين، كان أبرزها حسمه لمواجهة نوتنجهام فورست، وكذلك تألقه المبهر أمام وولفرهامبتون، وتسجيله هدف الفوز أمام برينتفورد.

ولذلك وجوده في التشكيل الأفضل يبدو منطقيا، ولكن فرصته لا تبدو قوية في الحصول على جائزة لاعب الموسم بسبب تألق فودين.

رودري

موسم مبهر يتمتع به لاعب الوسط الإسباني، جعله أحد أهم اللاعبين في تشكيل المدرب بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بطريقة لا تقبل التشكيك.

حالة من الصدمة أصابت البعض بسبب خروج رودري من قائمة المرشحين للاعب الموسم في البطولة، ولديهم كل الحق بسبب التأثير الهائل الذي يتمتع به الإسباني، والذي يظهر في كل مرة يغيب فيها.

جوردان بيكفورد

رغم تمتع جوليرمو فيكاريو بمستويات مبهرة مع توتنهام هذا الموسم، إلا أن تلقيه 61 هدفا في الدوري الإنجليزي لا يأتي في صالحه أبدا، لذلك يعتبر بيكفورد هو الأفضل في البطولة.

حارس إيفرتون اهتزت شباكه 49 مرة وحافظ على نظافتها في 13 مناسبة، وكان منافسا قويا لدافيد رايا لاعب آرسنال على جائزة القفاز الذهبي.

بيكفورد كان له العديد من المستويات البطولية هذا الموسم كذلك، كان أبرزها على الإطلاق تألقه أمام ليفربول في ديربي الميرسيسايد الأخير.

كول بالمر

عندما تعاقد تشيلسي مع بالمر من مانشستر سيتي مقابل 47 مليون يورو الموسم الماضي، ظن الجميع أنه سيكون لاعبا لتدفئة دكة البلوز.

ولكن الحقيقة كانت مختلفة تمامًا، النجم الشاب كان العنصر الرئيس بتشكيل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المدجج بالنجوم والصفقات الضخمة، ويعتبر هو المفاجأة السارة الوحيدة في موسم الفريق اللندني.

صاحب الـ22 سنة سجل 22 هدفا وصنع 10 في 33 مباراة بقميص البلوز، وهي أرقام لم يتوقعها أكثر المتفائلين في ستامفورد بريدج، لذلك وجود يُعد ضروريا في قائمة الأفضل.

ويليام ساليبا

تجربة استثنائية بكل المقاييس يعيشها المدافع الفرنسي مع آرسنال، بسبب تألقه اللافت ومساعدته فريق المدرب ميكيل أرتيتا في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ساليبا أسهم في تحويل دفاع آرسنال من أضحوكة إلى الأفضل في إنجلترا، ويعتبره الكثيرون المدافع الأفضل على الإطلاق هذا الموسم.

أولي واتكينز

المنافسة كانت شرسة للغاية مع أليكساندر إيزاك، ولكن المهاجم الإنجليزي يستحق التواجد بجوار هالاند في التشكيل الأفضل خلال هذا الموسم.

إيزاك سجل العديد من الأهداف الحاسمة لنيوكاسل يونايتد، ومع ذلك واتكينز يتفوق لأن تألقه لم يقتصر فقط على التسجيل، بل الصناعة أيضا، رغم حقيقة أن السويدي أكثر إبهارا منه من ناحية المهارات الفردية.

واتكينز سجل 19 هدفا مع فيلا وصنع 13، مما يعني أنه أسهم في 32 هدفا بالدوري الإنجليزي، مقابل 20 هدفا وتمريرة حاسمة واحدة لإيزاك.

مارتن أوديجارد

رايس يعتبر من كبار المرشحين لجائزة لاعب الموسم في البريميرليج، ونفس الأمر بالنسبة لزميله النرويجي وقائد أرسنال مارتن أوديجارد.

موهبة صاحب الـ25 سنة ظهر عليه النضوج بوضوح هذا الموسم، بتألقه في اللحظات الصعبة وتمريراته المبهرة وصناعته للفرص، بالإضافة إلى معدله التهديفي الجيد.

أوديجارد سجل 8 أهداف وصنع مثلهما مع آرسنال هذا الموسم، ولكن تأثيره يفوق الأرقام بكثير؛ لأنه أثبت مدى استحقاقه لشارة قيادة المدفعجية.

جابرييل ماجاليس

وجود المدافع البرازيلي البالغ من العمر 26 سنة بجوار ساليبا ضمن التشكيل الأفضل، يحكي الكثير عن الصلابة الدفاعية لآرسنال هذا الموسم.

جابرييل كان عنصرا حاسما كذلك في تشكيل المدرب ميكيل أرتيتا، وظهر في بعض الأوقات كمدافع هداف، حيث نجح في التسجيل 4 مرات في 35 مباراة.

فيرجيل فان دايك

رغم الموسم الصعب الذي مر به ليفربول وابتعاده عن المنافسة في الأسابيع الأخيرة من الدوري الإنجليزي، إلا أن فان دايك يستحق التواجد عن جدارة.

الهولندي كان من القلائل الذين حافظوا على مستواهم في ملعب أنفيلد، بل كان في بعض الأحيان أفضل من ساليبا وجابرييل قبل تفوق ثنائي آرسنال عليه.

وكان حاسما في الكثير من المباريات وتحديدا مباراة الكأس.

ديكلان رايس

تفاؤل حذر ساد بين جماهير أرسنال عند التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي من وست هام، لأن النادي أنفق على ضمه نحو 116 مليون يورو، وهي قيمة اعتبرها البعض مبالغا فيه.

ولكن صاحب الـ25 سنة أثبت أنه يستحق كل ما دفع من أجله، بسبب تألقه كلاعب وسط مدافع ببداية الموسم، ومواصلة النجاح عندما لعب في مكان متقدم بواجبات هجومية أكبر.

رايس ساعد آرسنال على الاستمرار في سباق المنافسة على البريميرليج، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 9 في 37 مباراة، ليكون من المرشحين للاعب الموسم.

فيل فودين

فودين ليس الأكثر تهديفا بين باقي اللاعبين في البريميرليج، ولكن ما فعله الجناح الإنجليزي يجعله المرشح الأول والأبرز للحصول على جائزة لاعب الموسم.

صاحب الـ23 سنة كان بمثابة نقطة التحول في موسم مانشستر سيتي، ولعب دور المنقذ في العديد من اللحظات التي اقترب فيها الفريق من السقوط وخسارة النقاط.

الدولي الإنجليزي سجل 17 هدفا وصنع 8 في 34 مباراة، ولكن بعيدا عن الأرقام، فهو كان بطل أغلب اللحظات والأوقات الصعبة مع سيتي، وهو اللاعب الذي حافظ على حظوظ فريقه حتى النهاية ليعتلي الصدارة قبل الجولة الأخيرة.

دكة البدلاء

المنافسة كانت شرسة للغاية، لذلك وجب اختيار بعض الأسماء الأخرى كعناصر تستحق الذكر على دكة بدلاء التشكيل الأفضل.

بالنظر إلى حراسة المرمى فلا يمكن تجاهل دافيد رايا حارس آرسنال الحائز على القفاز الذهبي، لأنه الأكثر حفاظا على نظافة شباكه طول الموسم.

وفي الدفاع سنختار كل من لويس دانك «برايتون» ويوشكو جفارديول «مانشستر سيتي»، وبالوسط دوجلاس لويز «أستون فيلا» وبرونو جيمارايش «نيوكاسل يونايتد».

وبخط الهجوم يأتي أليكساندر إيزاك «نيوكاسل يونايتد»، بوكايو ساكا «آرسنال»، أنتوني جوردون «نيوكاسل يونايتد»، دومينيك سولانكي «بورنموث».