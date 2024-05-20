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شاهد لاعبى الزمالك على منصة التتويج بعد الفوز بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - تواجد لاعبو الزمالك على منصة التتويج بعد الفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى.

وفاز الزمالك على نهضة بركان بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

تشكيل نهضة بركان أمام الزمالك

حراسة المرمى: حمزة حمياني
خط الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.
خط الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.
خط الهجوم: يوسف الفحلي – فاليري ياسين.

وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ الزمالك الذي يتقابل فيها مع نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية، بعدما سبق أن التقى الفريقان في نهائي البطولة عام 2019 وحسم الفارس الأبيض اللقب بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقان الفوز بهدف دون رد.

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (2)
إشعال الشماريخ

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (3)
فرحة الجماهير

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (4)
فرحة التتويج

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (5)
تتويج الزمالك

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (6)
الفرحة

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (7)
تتويج الزمالك

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (8)
إشعال الشماريخ

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (9)
الفرحة  بكأس الكونفدرالية 

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (10)
الشماريخ

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (11)
 

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (12)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (13)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (14)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (15)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (16)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (17)
 
تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (18)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (19)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (20)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (21)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (22)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (23)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (24)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (25)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (26)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (27)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (28)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (29)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (30)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (31)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (32)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (33)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (34)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (35)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (36)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (37)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (38)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (39)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (40)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (41)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (42)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (43)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (44)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (45)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (46)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (47)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (48)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (49)

 

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (50)

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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