شكرا لقرائتكم خبر عن سجل أبطال الكونفدرالية على مر التاريخ بعد تتويج الزمالك للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وبذلك ينجح الزمالك في التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق أن تُوج به المرة الأولى عام 2019 وعلى حساب نهضة بركان أيضًا، وبذلك يصبح الزمالك الفريق المصري الوحيد الذي يتوج بالكونفدرالية مرتين في تاريخه.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.

سجل أبطال الكونفدرالية على مر التاريخالنجم الساحلي تونس 4

الصفاقسي تونس 4

الرجاء المغرب 3

شبيبة القبائل الجزائر 3

نهضة بركان المغرب 2

مازيمبي الكونغو 2

الزمالك مصر 2

اتحاد الجزائر الجزائر 1

الأهلي مصر 1

ليوباردز الكونغو 1

المغرب الفاسي المغرب 1

الفتح الرياضي المغرب 1

الملعب المالي مالي 1

الفتح الرباطي المغرب 1

هارتس أوف أوك غانا 1

الترجي التونسي تونس 1

الكوكب المراكشي المغرب 1

بيندل إنشورانس نيجيريا 1

ستيلا أبيدجان ساحل العاج 1

شوتينج ستارز نيجيريا 1



إشعال الشماريخ



فرحة الجماهير



فرحة التتويج



تتويج الزمالك



الفرحة



تتويج الزمالك



إشعال الشماريخ



الفرحة بكأس الكونفدرالية



الشماريخ







