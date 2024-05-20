هشام نصر: جمهور الزمالك هو البطل الحقيقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أنه في الفترة المقبلة سنبني جدران القلعة البيضاء بمختلف الألعاب ليعود لمكانته المعهودة.

وتابع نصر في تصريحات تليفزيونية قائلا ان جمهور الزمالك وفي ومخلص وهم الأبطال في لقاء الليلة.

ووجه نائب رئيس مجلس الادارة الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي ونتمنى أن تكون الروح الرياضية موجودة دائما.

وأكد محمد شحاتة نجم فريق الزمالك أن الفربق الأبيض استحق الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي في مباراة الليلة.

وقال محمد شحاتة نجم فريق الزمالك أنه :" سعيد بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي الزمالك ومن وجهة نظري أن جمهور الزمالك كلمة السر في التتويج بالكونفدرالية".

وتابع:" الحمدلله ربنا قدرنا نسعد جماهير نادي الزمالك التي حضرت إلى ستاد القاهرة الدولي ونفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ".