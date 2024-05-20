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المندوه: حصلنا على الكونفدرالية في ظل ظروف صعبة

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ياسر رشاد - القاهرة - عبر حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عن سعادته بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المندوه في تصريحات تليفزيونية: “ واجهنا ظروفا صعبة وتحديات عديدة والكونفدرالية واحدة من أصعب البطولات نظرا لحصولنا عليها في تلك الظروف الصعبة التي تطارد النادي ”.

وتابع: “ جماهير الزمالك لديها حكمة وفكر رشيد وتدعم النادي في أصعب الظروف ”.

وأضاف: “ نعد الجمهور بحل مشاكل الزمالك في الفترة المقبلة وتصحيح أخطائنا أول بأول.. ونعلم أن الجمهور زعلان من حال الألعاب الأخرى لكننا نعدهم بتحسن فرق الصالات خلال الفترة المقبلة ”.

وأتم: “ سعيد بتهنئة النادي الأهلي لنا.. ونتمنى التوفيق لهم في البطولة الإفريقية ولكني أقول من الآن السوبر الإفريقي زملكاوي ”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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