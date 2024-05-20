جوميز مدرب الزمالك المصري: نستحق الفوز بلقب الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك المصري، أن فريقه يستحق لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) عن جدارة مشيداً بدور جماهير ناديه التي ملأت ملعب ستاد القاهرة.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي 1 / صفر في إياب النهائي، لينجح في الفوز بالبطولة بنتيجة 2 /2 بمجموع المباراتين، متفوقا بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية لقناة "بي ان سبورتس"، اليوم الأحد، إن فريقه يستحق لقب الكونفدرالية بعد أن بذل جميع اللاعبين جهوداً كبيرة.

وأضاف:" نعمل بروح الأسرة والكل علي قلب رجل واحد وهدفنا من بداية عملي هو لقب الكونفيدرالية وسوف نتفرع للبطولة المحلية بعدها".

وأوضح:" فريق نهضة بركان قوي ولديه جهاز فني مميز وقدم مباراة رائعة وأشكرهم علي الروح الرياضية".