"شماريخ وأعلام".. كيف احتفل الجمهور بالكونفدرالية أمام مقر نادي الزمالك؟ ( 30 صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص جمهور نادي الزمالك على الاحتفال بالتتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نهضة بركان اليوم، بهدف دون مقابل.

وتجمع جمهور نادي الزمالك، الصغار والكبار، الأفراد والعائلات، بمقر النادي رافعين الأعلام البيضاء، وأشعلوا الألعاب النارية "شماريخ"، معبرين عن فرحتهم بالبطولة.

وأقيمت المباراة اليوم باستاد القاهرة، وسجل هدف الزمالك، أحمد حمدي في الدقيقة 23 من المباراة.

وهزم الزمالك في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، وكان في حاجة لإحراز هدف وحيد في مباراة اليوم، وهو ما نجح فيه لاعبو الأبيض.