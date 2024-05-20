شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تهنئ نادى الزمالك بالتتويج بكأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بمناسبة تتويج فريق كرة القدم بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

ونشر مجلس إدارة اللجنة البارالمبية التهنئة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وجاء فيها:

"مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، يتقدم بخالص التهاني لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بمناسبة تتويج فريق كرة القدم بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتقدم مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية بالتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وأعضاء نادي الزمالك وجماهيره بهذه المناسبة.

ونتمنى دائمًا التوفيق لكل أبطالنا وفرقنا ومنتخباتنا".

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي في القاهرة بهدف دون رد، بعد خسارته في المغرب في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليحقق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.