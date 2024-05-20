شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة خروج أحمد حمدى مصابًا في نهائي الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج أحمد حمدى لاعب الزمالك من بوابات استاد القاهرة محمولاً بواسطة رجال الأمن بعد إصابته القوية في مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

من جانبه قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إن أحمد حمدي لاعب وسط الأبيض تعرض لإصابة بكدمة في الركبة، خلال مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليوم.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.