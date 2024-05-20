شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يتوج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى فى تاريخه مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه مع القلعة البيضاء أمام نهضة بركان، خاصة أنه لم يكن ضمن الفريق المتوج باللقب الأول فى 2019.

ولم يحالف الحظ شيكابالا فى أن يكون ضمن كتيبة القلعة البيضاء المتوجة بلقب كأس الكونفدرالية عام 2019، حيث كان الأباتشى معاراً فى ذلك الوقت لنادى أبولون اليونانى لمدة موسم واحد.

وفاز الزمالك على نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.