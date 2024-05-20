شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جعفر: تتويج الزمالك بالكونفدرالية من عند ربنا.. وأتمنى فوز الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، أحقية ناديه بالتتويج ببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، بعد الفوز بهدف دون رد، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة.

وأعرب جعفر، خلال تصريحات تليفزيونية، عن تمنياته بتتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، ليلتقي مع الزمالك في السوبر الأفريقي، وتظل الكرة المصرية في صدارة القارة الأفريقية.

وأشار إلى صعوبة آخر 9 دقائق مروا عليه خلال المباراة، خاصة أن الفريق تراجع بعض الشيء، موضحًا أن التغييرات كانت اضطراية، على الرغم من أن الفريق كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف بالشوط الأول.

وأوضح أنه شاهد المباراة بالمنزل، خاصة أنه لا يستطيع مشاهدة المباريات الكبرى للزمالك من المدرجات، مشددًا على أن أصعب فترة هي التي ستكون بعد البطولة مباشرة، لذلك من الضروري تدعيم الفريق بصفقات مميزة مع الحفاظ على المجموعة المتواجدة من اللاعبين.

واختتم تصريحاته، بأن الزمالك من حقه أن يعيش حالة من الاستقرار خلال 4 سنوات متتالية على الأقل، مضيفًا "تتويج الزمالك من عند ربنا، لأن الديون اللي على النادي مرعبة".

وتأهل فريق الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي للمرة السادسة في تاريخه، في إنتظار تحديد الطرف الثاني من بين الأهلي والترجي.

وتوج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان بعد الفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزًا هدف التقدم للفريق الأبيض.

وضمن نادي الزمالك التواجد في بطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية ، منتظرًا الفائز من الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.