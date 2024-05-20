شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: الفترة المقبلة سنبني نادي الزمالك في مختلف الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على تتويج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان بعد الفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزًا هدف التقدم للفريق الأبيض.

وقال نصر في في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "الفترة المقبلة سنبني نادي الزمالك في مختلف الألعاب ليعود لمكانته المعهودة".

وواصل: "جمهور الزمالك وفي ومخلص وهم الأبطال في لقاء الليلة، ونوجه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي ونتمنى أن تكون الروح الرياضية موجودة دائما".

وتأهل فريق الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه، في إنتظار تحديد الطرف الثاني من بين الأهلي والترجي.

وضمن نادي الزمالك التواجد في بطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية ، منتظرًا الفائز من الأهلي و الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.