شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة: حققت حلمى فى أول بطولة لى مع الزمالك.. وعواد: الجماهير سر الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك، عن سعادته بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي بهدف نظيف.

وقال محمد شحاتة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": أهنئ الجمهور.. أول بطولة لي مع النادي، والجمهور كان الدافع الرئيسي للفوز اليوم، وربنا كرمني وحققت حلمي.

فيما قال محمد عواد حارس مرمى الزمالك: مبروك لكل جماهير الزمالك وبطولات أكثر قادمة ونهدي البطولة للجماهير اللاعبين كلهم أبطال ورجال، والجماهير السبب الأول والأخير في التتويج.

تأهل نادي الزمالك لبطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية، منتظرًا الفائز من الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.

يحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.