12 لاعبا يدونون اللقب الأول مع الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - حقق 12 لاعباً فى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللقب الأول مع فريقهم بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى.

ودوّن هؤلاء اللاعبون اللقب الأول، المتمثل في كأس الكونفدرالية فى سجلاتهم الذهبية، خاصة أن بعضهم تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

واللاعبون هم: محمد شحاتة، أحمد حمدى، مصطفى شلبي، سامسون، نبيل عماد دونجا، ناصر منسى، مصطفى الزنارى، محمد صبحى، زياد كمال، مهاب ياسر، أحمد عاطف والفلسطيني ياسر حمد، حيث لم يسبق لهم التتويج بأى لقب منذ قدومهم إلى صفوف القلعة البيضاء.

وفاز الزمالك على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.