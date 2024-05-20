شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: الزمالك صنع اسمى.. ومزيد من البطولات قادمة للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمر جابر لاعب نادي الزمالك، عن سعادته بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي بهدف نظيف.

وقال عمر جابر، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": منذ احترافي كان هدفي العودة من جديد لنادي الزمالك والتتويج بالبطولات، الزمالك هو من صنع اسمي وأشكر الجماهير وأعدهم بمزيد من البطولات.

وتأهل نادي الزمالك لبطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية، منتظرًا الفائز من الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.

ويحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.