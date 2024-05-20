شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. إنبى بطلا لكأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه أمام زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج نادى إنبى ببطولة كأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه بعد فوزه على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، سجله مجدى عبد العاطى، فى المباراة التى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مثل هذا اليوم 20 مايو 2005.



انتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية، وفى الدقيقة الثالث من الشوط الإضافى الثانى نجح مجدى عبد العاطى فى تسجيل هدف البطولة.

ويعد إنبى المؤسس حديثاً عام 1985 أحد الفرق الكروية التى قلبت موازين الكرة المصرية فى السنوات الماضية منذ صعوده إلى الدورى الممتاز فى موسم 2002 / 2003 تحت قيادة الراحل طه بصرى.

تاريخ نادى إنبى الذى يعد عميد الأندية البترولية من الماضى إلى الحاضر لما له من مساهمات فى تغيير شكل الكرة المصرية بمنافسة القطبين.

كما توج إنبى بلقب الكأس للمرة الثانية في عام 2011 على حساب الزمالك بعد الفوز في النهائي بهدفين مقابل هدف وافتتح التسجيل للزمالك لاعب إنبى السابق عمرو زكى قبل أن يتعادل للفريق البترولي عادل مصطفى وأحرز أحمد عبد الظاهر هدف تتويج إنبى فى الدقيقة 81.

وشارك إنبى فى كأس السوبر المصري ثلاث مرات، وكلا المواجهات كانت مع الأهلي عام 2005 و2006 و2012 وانتهت أول مواجهتين بنتيجة واحدة وهى فوز الأهلي 1/0 والثالثة كانت فوز الأهلي 2/1.

كما شارك نادى إنبى في دوري أبطال العرب أعوام 2003 و2006 و2007 ودوري أبطال أفريقيا 2006، بالإضافة إلى المشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي 2007 و2009 و2012.

حصل إنبى على المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2004/2005 بعد ثلاث مواسم من صعوده.

وظهر في إنبي العديد من نجوم الكرة المصرية وأبرزهم سيد عبد النعيم ومجدى عبد العاطى وسمير صبري وعمرو زكى وأحمد المحمدي وعبد العزيز توفيق وأحمد رؤوف وعبد الظاهر السقا وأحمد عبد الظاهر وصالح جمعة ومؤمن زكريا ومحمود كهربا وحمدى فتحى ووليد سليمان.