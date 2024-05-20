شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان صلاح عبد الله: ليلة زملكاوية حلوة وأتمنى سوبر أفريقى بين القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الزملكاوي صلاح عبد الله، عن سعادته بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي بهدف نظيف.

وقال صلاح عبد الله، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": ليلة حلوة لن تُنسى أبدا وبكينا من كتر الفرحة، وأتمنى سوبر أفريقي ثاني بين الأهلي والزمالك.

وأضاف: الجماهير زحفت إلى الاستاد منذ الثانية ظهراً ولو كان الاستاد يسع لأكثر من ذلك من المشجعين كانت الجماهير ستتواجد أيضاً، ونتمنى من اللاعبين أن يقدروا هذا الموقف.

تأهل نادي الزمالك لبطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية، منتظرًا الفائز من الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.

يحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.