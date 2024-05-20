شكرا لقرائتكم خبر عن روقا: ربنا كرمنا بالكونفدرالية فى وقت صعب.. وسأعود للمشاركة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الزمالك، سعادته الشديدة بفوز الفريق بلقب كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي في إياب الدوري النهائي.

وقال روقا، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "ربنا كرمنا بالبطولة في وقت صعب، ولكننا فزنا بها بتوفيق الله ودعم الجماهير".

وتابع: "المباراة كانت صعبة جدا، وهذا شيء طبيعي، ولكن وصولنا إلى نهائي أي بطولة يعني ضرورة فوزنا بها في النهاية".

وأتم: "تعافيت من الإصابة التي كنت أعاني منها بشكل كامل، وسأعود إلى الملاعب قريبا جدا".