شكرا لقرائتكم خبر عن شماريخ ورقص مع الجماهير.. 10 صور ترصد احتفال الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو الزمالك في حالة من السعادة مع جماهير القلعة البيضاء بعد التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخ القلعة البيضاء.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي قد انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.



الزمالك



ناصر منسى



دونجا لاعب الزمالك



دونجا



زيزو



شحاتة



شيكابالا



فتوح



محمد شحاتة