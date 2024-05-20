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شماريخ ورقص مع الجماهير.. 10 صور ترصد احتفال الزمالك بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو الزمالك في حالة من السعادة مع جماهير القلعة البيضاء بعد التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخ القلعة البيضاء.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي قد انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

الزمالك
الزمالك

 

ناصر منسى
ناصر منسى

 

دونجا لاعب الزمالك
دونجا لاعب الزمالك

 

دونجا
دونجا

 

زيزو
زيزو

 

شحاتة
شحاتة

 

شيكابالا
شيكابالا

 

فتوح
فتوح

 

محمد شحاتة
محمد شحاتة

 

مصطفى شلبى
مصطفى شلبى

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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