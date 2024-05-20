شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تذكرتى تهنئ نادى الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت شركة تذكرتي نادي الزمالك على الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية أمس الأحد أمام نهضة بركان.

وتأهل فريق الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي للمرة السادسة في تاريخه، في انتظار تحديد الطرف الثاني من بين الأهلي والترجي.

وتوج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان بعد الفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية، ليحقق البطولة، مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزًا هدف التقدم للفريق الأبيض.

وضمن نادي الزمالك التواجد في بطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان ليتوج بلقب البطولة الكونفدرالية، منتظرًا الفائز من الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الأهلي منافسه التونسي يوم 25 مايو الجاري.