فاروق جعفر : الكونفدرالية جاءت في توقيت مثالي ودكة الزمالك ضعيفة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق أن الجماهير كان لها دورا كبيرا في الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: هذه البطولة جاءت في توقيت مثالي للغاية للبناء عليها لما هو قادم.

وأضاف : هتافات الجماهير التاريخية تمثل دافع كبير .. شعبية كرة القدم مؤخرا تراجعت وحان وقت عودتها من جديد.

وأضاف أن اللاعبين كانوا رجالا وتحملوا ضغوط شديدة وأن المكسب كان أهم من الأداء في مثل هذه المواجهات وأن دكة بدلاء الزمالك ضعيفة.