الزمالك ضد نهضة بركان.. خبير تحكيمي يحلل الحالات الجدلية في نهائي الكونفدرالية (خاص)

تحدث الحكم الدولي السابق، ياسر محمود، عن الحالات التحكيمية الجدلية في مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية.

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024، بعد الفوز الذي حققه على حساب نهضة بركان بنتيجة هدف وحيد، في إياب النهائي.

وقال ياسر محمود، في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″:”لا يوجد ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة 15، احتكاك طبيعي في الهواء”.

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وتابع:”في الدقيقة 19، كان من الممكن إشهار البطاقة الصفراء للاعب بركان للتدخل بتهور في وسط الملعب”.

وواصل الحكم الدولي السابق:” في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، إنذار للاعب بركان للتهور، يوجد ألعاب أشد منها الحكم لم يشهر لها أي بطاقة”.

وأضاف ياسر محمود:”قرار الحكم صحيح في الدقيقة 55، بإشهار بطاقة صفراء لللاعب بركان، لاستخدامه المرفق في وجه لاعب الزمالك، وكذلك إنذار محمد شحاتة صحيح لمسك الخصم”.

واستكمل:” في الدقيقة 63، كانت هناك لعبة لفريق نهضة بركان داخل منطقة الجزاء ولكن لم تتم إعادتها، وفي الدقيقة 74، احتسب الحكم فاول غير صحيح على الزمالك، وبطاقة لـ المثلوثي للاعتراض”.

وأشار محمود، إلى أن قرار الحكم صحيح في الدقيقة 78، بإشهار البطاقة الصفراء للاعب الزمالك حسام عبد المجيد، للتهور مع الخصم، وكان يجب عليه أن يعطي لاعب بركان إنذار في الدقيقة 81، لمنع هجمة واعدة.

وأفاد بأن بطاقة محمد عواد حارس الزمالك، بسبب إضاعة الوقت، ولا يوجد ركلة جزاء لفريق نهضة بركان في الدقيقة 84، واللاعب هو من أسقط نفسه.

واستطرد ياسر محمود:”في الدقيقة 86، الحكم أنذر المدير الفني لفريق نهضة بركان، ولكن كان يجب أن يقوم بطرده بسبب إشارته المشينة”.

واختتم:” طرد لاعب بركان بسبب اللعب العنيف مع زيزو و السبب الحكم ليس مسيطر على اللاعبين و لا المباراة، وأداء ضعيف منه، وفاقد السيطرة وليس لديه معيار لاحتساب الأخطاء”.