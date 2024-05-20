شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكر الرئيس السيسى بعد تهنئته للفريق بلقب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادى الزمالك بيانًا قال فيه إنه تلقى بكل التقدير والامتنان تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة فوز الفريق الأول لكره القدم بكأس بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم مجلس إدارة النادي باسم أعضاء وجماهير النادي واللاعبين والجهاز الفني والإداري إلى الرئيس بكل الشكر والتقدير لهذه التهنئة.

وقال المجلس فى بيانه: "يؤكد مجلس إدارة النادي أن تلك التهنئة الكريمة تعكس إدراك الدولة المصرية لدور الرياضة في صناعة نهضة مصر الحديثة، كما تخلق داوافعاً لبذل مزيد من الجهد.. ونعاهد فخامتكم على استمرار العمل الجاد لتحقيق البطولات ورفع علم مصر على منصات التتويج في ظل قيادتكم الحكيمة لبناء الجمهورية الجديدة".

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.