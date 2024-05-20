شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الزمالك كان يحتاج تحقيق لقب الكونفدرالية، في ظل الأزمات الأخيرة، مشيرا إلى أن فوز الفريق الأبيض باللقب شيء جيد، متمنيًا أن يكون السوبر الأفريقي بين القطبين بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال يوم السبت المقبل.

وقال معوض، في تصريحات تليفزيونية: "كان من الصعب أن يخسر الزمالك لقب الكونفدرالية في ظل الفرق الموجودة، والفريق كان يحتاج اللقب، والجمهور كان رائعًا وهذه هي كرة القدم دائما للجماهير".

وأضاف: "تتويج الزمالك بالكونفدرالية نتيجة الهدف الذي سجله سيف الجزيري في المغرب، والفريق خاض عشر دقائق رائعة خلال الشوط الثاني ذهابا، وهو ما ساهم في تحقيق اللقب، ولا بد أن يبني الزمالك على اللقب".

وتابع: "أحمد حمدي من العناصر الجيدة، ولو لعب في مركز صانع الألعاب سيفرق كثيرا مع الزمالك، لأنه قادر على التمرير والتحرك بشكل جيد بين الخطوط، ولقاء اليوم بداية للاعبين كثيرين، مثل محمد شحاتة أيضا، ومعظم اللاعبين ظهروا بمستوى جيد، في ظل الحماس الجماهيري والتشجيع القوي، ولا بد أن يبني الزمالك على هذه البطولة لكن الفريق في حاجة لتدعيم أقوى".

واستطرد: "أحمد فتوح يعاني من نقطة سلبية وهي عدم الاستمرارية في تقديم المستوى القوي، حتى داخل المباراة نفسها، وأحمد فتوح في أمم أفريقيا 2021 كان من أفضل على مستوى البطولة، وكان سبب في الوصول للنهائي، لكن بعدها تراجع مستواه ولا أتذكر له 3 مباريات جيدة خاضها مع المنتخب أو الزمالك في السنوات الأخيرة".

وأردف: "حسام عبد المجيد نجاحه في وجود حمزة المثلوثي لأن الأخير لاعب سريع، وبمقارنة الاستمرارية الفنية والتألق بين زيزو وفتوح على سبيل المثال، يتفوق زيزو بشكل واضح لكن فتوح لا يمتلك نفس الاستمرارية ومستواه متذبذب".

وأتم: "لا أستطيع تقييم جوميز سوى بالعشر دقائق في الشوط الثاني خلال لقاء الذهاب خلال نهضة بركان، والتركيبة الخاصة بقائمة الزمالك يجب أن يتم تعديلها، وهناك لاعبون كثيرون في مراكز الوسط، بينما هناك أزمات في الدفاع والظهير الأيسر".