شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: سعيد بتتويج الزمالك بالكونفدرالية.. وتوقعت حسم اللقب بعد هدف حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن الجماهير كان لها دور كبير في دعم ومساندة اللاعبين من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية، مشيرا إلى أنه شاهد بنفسه تشجيع الجمهور للاعبين خلال لقاء نهضة بركان المغربي.

وقال صلاح، في تصريحات تليفزيونية: "سعيد بتحقيق لقب الكونفدرالية، وأشكر الجماهير والإعلام وكل من ساند الزمالك لتحقيق اللقب واستعادة البطولات من جديد".

وأضاف: "توقعت فوز الزمالك باللقب بمجرد تسجيل هدف واحد، وقولت للحاضرين معي في المباراة أن المباراة انتهت منذ الدقيقة 23 بعد تسجيل أحمد حمدي للهدف".

وتابع: "الحمد لله على تتويج الزمالك، وأتمنى استمرار حصد البطولات خلال الفترة المقبلة، وشكرًا للدعم الاعلامي والجماهيري الكبير".

وأتم: "بطولة الكونفدرالية ستجعل جوميز محبوبا من الجماهير، رغم أنه جعلنا على أعصابنا طوال اللقاء".

وتُوج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان بعد الفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزًا هدف التقدم للفريق الأبيض.