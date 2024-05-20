شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: الزمالك جدد طموحه بالكونفدرالية.. وفخور بجمهور الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق، سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية بعد مباراة صعبة أمام نهضة بركان المغربي، مشيرا إلى أن الجمهور كان يدعم اللاعبين بشكل قوي خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الحليم، عبر تصريحات تلفزيونية: "جمهور الزمالك كان حريصا على تشجيع اللاعبين بقوة، وقام بتحفيزهم خلال المرحلة الأخيرة، حتى أن بعض اللاعبين رغم أنهم قليلون فنيا إلا إنهم يبذلون قصارى جهدهم للظهور بشكل طيب بفضل دعم ومساندة الجماهير، وهم لهم الدور الأكبر في تحقيق الكونفدرالية".

وأضاف: "الزمالك جدد طموحه بالتتويج بمزيد من البطولات بعدما غاب موسم واحد فقط عن الفوز بالالقاب، وفخور بالتتويج بالكونفدرالية".

وأتم: "سعيد بتهئنة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للنادي، وهو يؤكد قيمة القلعة البيضاء والجماهيرية الكبيرة".

وتوج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان بعد الفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرًا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزًا هدف التقدم للفريق الأبيض.