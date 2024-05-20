شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ استكشاف البنك الأهلى قبل مواجهة الجولة 25 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، رحلة استكشاف فريق البنك الأهلى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن حصد انتصار جديد للدراويش بالمسابقة المحلية.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



في سياق آخر، قدم أبو طالب العيسوي، نجم الإسماعيلى السابق، تقريرا مفصلا لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء نصر أبو الحسن، عن رحلته في كوت ديفوار.



ووصل أبو طالب العيسوي إلى الإسماعيلية خلال الساعات الماضية بعد رحلته الكشافية في كوت ديفوار لانتقاء اللاعبين الموهوبين في مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.



وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في اكتشاف المواهب بالقارة السمراء للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.



وحضر أبو طالب العيسوي أثناء وجوده في كوت ديفوار دورة للأكاديميات شارك بها عدة أندية أفريقية وتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.