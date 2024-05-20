"رجل حاد".. جوميز يتحدث لمصراوي عن مانويل جوزيه عقب التتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عمر سلامة:

قال المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، إنه يعلم مواطنه الذي سبقه في العمل بمصر ودرب الأهلي مانويل جوزيه.

وردّ جوميز، على سؤال مراسل الخليج 365 عقب التتويج ببطولة الكونفدرالية عما إذا كان يعرف أحد أساطير مدربي الأهلي مانويل جوزيه بقوله:"بالطبع أعرفه هو رجل مباشر وحاد".

وتولى جوميز قيادة الأهلي لأول مرة في موسم 2001/2002 ثم الفترة الذهبية من موسم 2003/2004 حتى 2009/2010 وثالثة في موسم 2010/2011.

وتوّج جوزيه مع الأهلي بـ 6 بطولات دوري و 4 كأس سوبر وبطولتين كأس و4 بطولات سوبر أفريقي و 4 بطولات دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر تولى جوميز القيادة الفنية للزمالك في فبراير الماضي؛ حيث تُعد الكونفدرالية البطولة الأولى التي يتوّج بها.

وحصد فريق الزمالك لقب الكونفدرالية 2024 بعد الفوز على نظيره نهضة بركان في الإياب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وكان فريق الزمالك قد خسر ذهابًا أمام نهضة بركان في المغرب بهدفين مقابل هدف ليضمن التتويج بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

يُذكر أن الزمالك سبق وتوّج بنسخة 2019 من الكونفدرالية على حساب نظيره نهضة بركان.

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