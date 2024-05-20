معين الشعباني: تسديداتنا أمام الزمالك لم تكن خطيرة.. ولاعب الأبيض قدم مباراة رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أن فريقه بدأ لقاء الزمالك بطريقة غير جيدة أمام الزمالك، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتمكن الزمالك من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين لكل فريق بمجموع المباراتين، مستفيدا من الهدف الذي سجله سيف الدين الجزيري في مرمى نهضة بركان بالمغرب.

وقال الشعباني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أبارك للزمالك بعد التتويج بلقب البطولة، وكل لاعبي فريقي قدموا مستويات جيدة للوصول إلى نهائي البطولة".

وأضاف: "تسديداتنا على المرمى لم تكن خطيرة، على الرغم من أننا خلقنا العديد من الفرص".

وبالحديث عن ركلة الجزاء التي طالب بها لاعبي نهضة بركان في المباراة قال: "أنا لست خبيراً تحكيماً ولكن كان يجب أن تقوم تقنية الفيديو باستدعاء الحكم لمراجعة اللعبة، وهي لقطة تطرح الكثير من علامات الاستفهام، من أجل النزاهة الكاملة، واجتناباً للشكوك أيضاً".

وتابع: "حمزة المثلوثي لاعب الزمالك قدم مباراة رائعة، واستحق جائزة رجل المباراة".

وواصل: "أضعنا 25 دقيقة في بداية الشوط الأول، دون أن ندخل في أجواء المباراة، والزمالك استعد جيداً للمباراة".

واختتم: "الفريق يسير في الطريق الصحيح، واختياري لتدريب بركان صحيح، وكنت أتمنى التتويج بالكونفدرالية مع هذه المجموعة التي أسميها عائلتي".