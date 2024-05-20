"دوري مصري ومنافسة أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الإثنين الموافق 20 مايو الجاري، العديد من المباريات، وأبرزها إقامة مباراتين ببطولة الدوري الإيطالي.

كما تشهد بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم، إقامة ثلاثة مباريات في إطار منافسات الجولة ال 24 بالمسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

المصري ضد إنبي.. "أون تايم سبورتس 2".. 4 عصراً.

زد ضد الاتحاد.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

المقاولون العرب ضد فاركو.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

الدوري الإيطالي

ساليرتنيانا ضد هيلاس فيرونا.. "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".. 7.30 مساءً.

بولونيا ضد يوفنتوس.. "أبو ظبي بريميوم 1".. 9.45 مساءً.

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