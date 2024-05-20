سامي الشيشيني لـ "الخليج 365" : البطولات تكسب ولا تلعب وهذا أفضل لاعب في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

تحدث سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن تقيمه لأداء لاعبي الفارس الأبيض في مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365":" أري أن أداء الزمالك كان جيد جدا في بداية الشوط الأول، وتمكن من ترجمته لهدف، ولكنه تراجع بعد ذلك".

وأضاف نجم الزمالك السابق:" المباريات الكبيرة لا يهم أن يكون الأداء فيها جميلا، فالبطولات تكسب ولا تلعب، والجمهور في النهاية يفكر في اللقب وليس الأداء".

وأكمل تصريحاته:" من وجهة نظري أري أن حمزة المثلوثي أفضل لاعب في الزمالك ويستحق أن يحصل علي رجل المباراة بجدارة، ومعظم لاعبي الفريق لم يكونوا في أداءهم الطبيعي بسبب ضغط البطولة والجمهور".

وأردف:" حكم المباراة كان جيد إلى حد ما، وقدم مباراة منطقية سواء الإنذارات التي أشهرها للاعبين او حالة الطرد".

وتابع:" أري أن قراراته كلها سليمة بدرجه كبيرة واستطاع الخروج بالمباراة إلى بر الأمان".